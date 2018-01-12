Kayıp alzheimer hastası 4 gündür aranıyor

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar (74), AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 4 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Havadar'ın ilçe merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler, çalışmaları bu bölgeye kaydırdı. Bozahane mevkiindeki balıkçı barınakları, tekneler ve çalılıklar arandı, terminal içi katlı otopark pazar yeri kontrol edildi, ancak Havadar'ın izine rastlanmadı.

Kandilli beldesi merkez mahalle muhtarı Tahsin Arslan, Nizamettin Havadar'ı aramaya devam ettiklerini belirterek, "Biz ilk gün arkadaşlarla birlikte çıktık ve arama yaptık. Aramadan sonuç alamayınca jandarma ekiplerine haber verdik. Daha sonra da AFAD ekipleri geldi. Gidebileceği her yeri didik didik aradık, ama bulamadık. En son Ereğli'de görüldüğüne dair dün akşam bilgi geldi. Akşam saatlerinde karakol komutanımız bizi aradı. Yeniden geri geldik. Bir kez daha gören olmuş. Tekrar aramaya devam ediyoruz. Ama inşallah sağdır ve hayattadır" dedi.

FOTOĞRAFLI