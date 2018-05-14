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Kayıp Alzheimer hastası Alara Çayı'nda arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçede geçen ay evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Karaöz (75), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Alara Çayı'nda arandı.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçede geçen ay evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Karaöz (75), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince Alara Çayı'nda arandı. 25 kilometrelik bir hat boyunca yapılan çalışmalarda, Karaöz'den herhangi bir ize rastlanmadı. Gündoğmuş'a bağlı Kalecik köyündeki evinden 14 Nisan'da ayrılan Alzheimer hastası Hasan Karaöz'den bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuç vermeyince, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH) da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Alara Çayı ve kıyısında 25 kilometrelik bir hat boyunca yapılan çalışmalarda, Hasan Karaöz'den herhangi bir ize rastlanmadı. Karaöz'ün yakınlarının da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Alara Çayı'nda su altı araması da yapılacak. Antalya İHH Arama Kurtarma personeli Feyzi Öztürk, kayıp Hasan Karaöz'ün hayatından endişe edildiğini söyledi. Daha önce jandarma ekiplerinin sarp kayalıklar ve ormanlık alanda arama çalışması yaptığını belirten Öztürk, "Biz de çalışmalara destek verdik ancak sonuç alamadık. Jandarma ile Alara Çayı'nda yüzey ve kıyı araması yaptık ama yine bir sonuca ulaşamadık. Önümüzdeki günlerde dalış yaparak su altında arama yapacağız" dedi.

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