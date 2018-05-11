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Kayıp Alzheimer hastası donmak üzereyken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Sabiha Çetinkaya (80), boş arazide donmak üzereyken, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Sabiha Çetinkaya (80), boş arazide donmak üzereyken, jandarma ekipleri tarafından bulundu. İlçeye bağlı Görecek Mahallesi’nde yaşayan, Alzheimer hastası Sabiha Çetinkaya'dan, dün saat 14.30 sıralarında, kaldığı akrabasının evinden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin tüm aramalarına rağmen yaşlı kadın bulunamayınca, jandarmadan yardım istendi. Jandarma ve mahalle sakinleriyle birlikte yaşlı kadının bulunması için ekipler oluşturularak, arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Alzheimer hastası Sabiha Çetinkaya, saat 22.00 sıralarında, mahallenin dışındaki boş arazide bitkin halde bulundu. Donmak üzereyken ulaşılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabiha Çetinkaya'nın torunu Erol Çetinkaya, babaannesinin Alzheimer hastası olduğuna değinerek, "Unutkanlık sıkıntısı var. Kendi evinde olduğu halde 'Ben köyüme gideceğim' diye alıp, başını gidiyor. Vefat eden dedemim öldüğüne bile inanmıyor. Kendi köyünün başka bir yerde olduğunu düşünüyor. Kaybolduğu gün de halamın evindeydi. Halam koyunlara bakmaya gidince de ortadan kaybolmuş. Jandarma ve köylülerle birlikte aramaya başladık. Geç saatlerde de bulduk. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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