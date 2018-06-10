Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor (2)

20 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU
Keles ilçesinde dün, kızıyla gittiği arazide dün saat 14.00 sıralarında kaybolan Alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş, yaklaşık 20 saat sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Eğimli arazide düşerek yuvarlanıp, yaşamını yitirdiği ifade edilen Ümmügülsüm Bozkuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
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