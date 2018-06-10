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Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

20 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU Keles ilçesinde dün, kızıyla gittiği arazide dün saat 14.00 sıralarında kaybolan Alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş, yaklaşık 20 saat sonra ormanlık alanda ölü bulundu.

20 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Keles ilçesinde dün, kızıyla gittiği arazide dün saat 14.00 sıralarında kaybolan Alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş, yaklaşık 20 saat sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Eğimli arazide düşerek yuvarlanıp, yaşamını yitirdiği ifade edilen Ümmügülsüm Bozkuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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