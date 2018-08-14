Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu

KANDIRA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, fındık bahçesindeyken kaybolan alzheimer hastası Emine Özcan (89), jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmasıyla bulundu. Yaşlı kadının yakınları jandarmaya sarılarak teşekkür etti.
Kandıra Sepetçi Mahallesi'nde dün fındık bahçesinde bulunan alzheimer hastası Emine Özcan, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sabah saatlerinde, Emine Özcan Sepetçi Mahallesi'ne 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan, kaybolduğunun farkında olmayan Emine Özcan ailesine teslim edildi. Çocukları, annelerinin sağ salim bulunmasının mutluluğu ile ağladı. Yaşlı kadının yakınları jandarmaya sarılarak teşekkür etti.
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