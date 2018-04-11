Kayıp Alzheimer hastasını AFAD buldu

Çorum’un Alaca ilçesinde sabah kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Çırçır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah evinden çıkan Alzheimer hastası Garip Özdemir (88) öğlen eve dönmeyince yakınları yakınları Jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Alheizmer hastası olduğu belirtilen yaşlı şahıs İl AFAD Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları aramalar sonucu kaybolduğu dağlık alanda bulundu. AFAD ekipleri tarafından 112 sağlık görevlilerine teslim edilen Yıldırım, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
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