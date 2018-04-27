HABER

Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 02:20 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISI YAKALANDI Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı.  İddiaya göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan İbrahim Ateş'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e “İşim uzayacak.

Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu (2)

KATİL ZANLISI YAKALANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Adana Merkez Otogarı'nda yakalandı.
İddiaya göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan İbrahim Ateş'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e “İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut’a söyle. Mesut’tan başkasına güvenme” şeklinde mesaj atıldı.
Eşinin “Neredesin” diye cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş’in telefonundan “Ankara’dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın demiştim” diye yanıt geldi. Bu mesajlaşmaların ardından eşine telefonla ulaşmaya çalışan ancak başarılı olmayan Ümmügülsüm Ateş, durumdan şüphelenip, polise gitti. İbrahim Ateş’in gidebileceği yerleri araştıran polis, Ateş’in işlettiği barda da incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın sonucu Ateş’in cesedi, başı ve kolları vücudundan ayrılmış, bir çöp poşeti içerisine konulmuş halde bulundu. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in telefonuna gelen mesaj, işyeri çalışanlarının ifadeleri ve işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu cinayeti, İbrahim Ateş'i yanında çalıştırdığı işçisi Mesut S.nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Mesut S.'nin Adana'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi Adana Merkez Otogarı'nda yakaladı.
İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENMİŞ
Mesut S.'nin barda çalışan Alev kod adlı B.U. adlı kadına karşılıksız gönül ilişkisi olduğu, kadının bu durumu patronu İbrahim Ateş'e yansıttığı öğrenildi. Mesut S.'nin işten çıkarmayı planlayan Ateş, bunu diğer çalışanlara söyleyince durumdan haberdar olan Mesut S.'nin cinayeti işlediği düşünülüyor. Gözaltına alınan Mesut S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk
YSK seçim takvimini tamamladı! YSK seçim takvimini tamamladı!
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.