HABER

Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayana bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu.

Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayana bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu. Olayla ilgili bir bar çalışanının arandığı belirtildi.
​Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Bar işletmecisi eşi İbrahim Ateş'ten iki gündür haber alamayan Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş'in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateş’in 2 gün önce 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek iş yerinde arama yaptı. İş yerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş'in cesediyle karşılaştı. İbrahim Ateş'in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in ifadesinden yola çıkarak, iş yeri çalışanı M.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Elini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttıElini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.