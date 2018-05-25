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Kayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından drone kullanılarak bulundu.

Kayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulundu

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından drone kullanılarak bulundu.
Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahalllesi'nde dün adı öğrenilemeyen bir çoban merada otlatmaya götürdüğü büyükbaş hayvanları bırakıp evine gitti. Bir süre sonra meraya dönen çoban 11 büyükbaş hayvanın yerinde olmadığını fark etti. Çobanın durumu anlattığı köylüler bölgeye giderek hayvanları aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine, köylüler jandarmadan yardım istedi. Meraya gelen jandarma ekipleri, hayvanları aramaya başlarken, diğer taraftan da ulaşımı zor bölgede drone kullanarak çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 3 saat süren süren çalışmaların ardından, kayıp büyükbaş hayvanlar, drone'dan alınan görüntü sayesinde, Taşkale mevkiinde bulundu. Büyük mutluluk yaşayan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulunduKayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulunduKayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulunduKayıp büyükbaş hayvanlar, drone kullanılarak bulundu

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