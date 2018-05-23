Kayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulundu (2)

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu. Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel’in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel’i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel’in evinin karşısındaki E.E.’ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel’in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.’yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum