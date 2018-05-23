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Kayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

Kayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulundu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.
Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel’in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel’i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel’in evinin karşısındaki E.E.’ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel’in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.’yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulunduKayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulunduKayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulunduKayıp Çağdaş'ın komşusunun evinin foseptiğinde cesedi bulundu

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