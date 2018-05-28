Kayıp çiftçi, ormanda ölü bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da kendisinden haber alınamayan çiftçi Vahit Atıcı (61) ormanda ölü bulundu. Atıcı'nın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Olay, Araç ilçesine bağlı Damla köyünde dün meydana geldi. Sabah evden çıkan çiftçi Vahit Atıcı, iftar saatinde evine dönmeyince yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma, köylülerle birlikte Atıcı'yı aramaya başladı. Gece, ormanlık alanda Atıcı'nın cesedine ulaşıldı. Atıcı'nın, üzerine yıldırım düştüğü ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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