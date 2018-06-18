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Kayıp çiftçinin uçurumda cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bayram namazı için camiye giderken, kaybolan çiftçi Emin Gemici'nin (74) yaklaşık 30 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bayram namazı için camiye giderken, kaybolan çiftçi Emin Gemici'nin (74) yaklaşık 30 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.
Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi İnlice mevkisinde oturan çiftçi Emin Gemici, havanın karanlık olması nedeniyle yanına el feneri de alarak, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı kılmak için İncirağacı mevkisindeki camiye gitmek üzere evden çıktı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Gemici'nin bulunması için çalışma başlattı.
Emin Gemici'yi 3 gündür arayan ekipler, bugün öğle saatlerinde İnlice ve İncirağacı mevkileri arasındaki ormanlıkta el feneri buldu. Bundan yola çıkan ekipler, çevrede yaptığı aramada, yaklaşık 30 metrelik uçurumun dibinde Gemici'nin cansız bedenine ulaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Emin Gemici'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Emin Gemici'nin camiye giderken, dengesini kaybederek, uçurumdan düştüğü tahmin ediliyor.

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