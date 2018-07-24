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Kayıp çobanın 31 gün sonra cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kayıp olarak aranan çoban Ramazan İ.'nin (48) cansız bedeni, 31 gün sonra kayalıklar arasında bulundu.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kayıp olarak aranan çoban Ramazan İ.'nin (48) cansız bedeni, 31 gün sonra kayalıklar arasında bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Ramazan İ.'nin cenazesi, jandarma ve AKUT ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.
Kaş'a bağlı Beldibi Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve çobanlık yapan Ramazan İ., 22 Haziran günü av tüfeğini de yanına alarak evden ayrıldı. Hiç evlenmeyen, kardeşi ve annesi dışında kimsesi olmayan Ramazan İ.'den haber alınmaması üzerine yakınları 30 Haziran'da jandarmaya başvurdu. O tarihten sonra Kaş Kaymakamlığı'nın talimatı üzerine Ramazan İ.'nin bulunması için jandarma ve AKUT Kaş Kalkan Birimi ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. 6 Temmuz'a kadar süren aramalarda Ramazan İ.'nin izine rastlanamadı. Yakınlarının sık sık bu şekilde kaybolduğu ve ava gidip uzun süre gelmediği yönündeki ifadeleri üzerine aramalar sonlandırıldı.
KAYALIKLARDA CESEDİ BULUNDU
Ramazan İ.'yi aramaya devam eden kardeşi ise dün sabah saatlerinde Kıbrıs Deresi Kanyonu'ndan gelen yoğun koku üzerine bölgeyi kontrol etti. Kardeşi çevrede yaptığı aramada Ramazan İ.'yi kayalıkların arasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AKUT Kaş Kalkan Birimi ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Ramazan İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yabani hayvanların bile güçlükle çıkabileceği belirtilen olay yerinde iki boş kovan bulunurken, Ramazan İ.'nin tüfeğinin bacaklarının arasında olması, boynunda mermi girişine rastlanması, intihar ettiği şüphesini doğurdu. İncelemenin ardından Ramazan İ.'nin cansız bedeni ekipler tarafından güçlükle indirildi. Savcının incelemesi sonrası Ramazan İ.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'İNTİHAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Kaymakam Bilgehan Bayar, "60- 70 jandarmayla kanyonda arama yaptık. Ancak yakınlarının ifadesinde zaman zaman böyle uzun süreli gidip dönmediği söylendi. Hiçbir ize rastlayamayınca aramalara son verdik. Dün kardeşinin bize haber vermesiyle ekiplerimiz harekete geçti. Ceset öyle bir kayalıkta gizliydi ki; hiç bozulmamıştı. Yabani hayvanların bile çıkamayacağı bir noktaya çıkarak intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.

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Kayıp çobanın 31 gün sonra cesedi bulunduKayıp çobanın 31 gün sonra cesedi bulunduKayıp çobanın 31 gün sonra cesedi bulundu

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