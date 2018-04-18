Kayıp çobanın cesedi Kelkit Çayı’nda bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde balık tutmak Kelkit Çayı’na giden vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin dün akşamdan beri haber alınamayan çobana ait olduğu belirlendi.

Erbaa’da Kelkit Çayı’na giden vatandaşlar suyun içinde ceset olduğunu fark etti. Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset, Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin dün akşamdan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Serkan Özyurt olduğu tespit edildi. Özyurt’un cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serkan Özyurt’un çobanlık yaptığı, serinlemek için Kelkit Çayına girip boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.