Kayıp çocuk bisikletiyle Akşehir’den Şanlıurfa’ya giderken bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesine ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelen ve ortadan kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 5 saat süren çalışmanın ardından jandarma tarafından ilçeden 29 kilometre uzaklıkta bisikletiyle Şanlıurfa’ya giderken bulundu.

Olay, Akşehir ilçesi Yazla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir’e Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin 14 yaşındaki çocuğu H.Ç. öğle saatlerinde yemek molasının ardından kayboldu. Durumu fark eden çocuğun babası İsmail Ç. çocuğunu aramaya başlarken durumu mahalle muhtarına ve jandarmaya bildirdi. Kayıp çocuğu Yazla, Karahüyük mahalleleri ve Adiyan Çayı mevkiindeki 10 kilometrelik bir alanda aramaya başlayan Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya AFAD ve Jandarma Köpek Arama Timinden de destek istedi. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saat sonra kayıp H.Ç.’yi kaybolduğu alandan 29 kilometre ilerideki Yeşilköy Mahallesi yakınlarında bisikletle Şanlıurfa’ya doğru giderken buldu. Karşısında jandarma ekiplerini gören çocuk şaşkınlık yaşarken çocuk ve bisikleti jandarma aracına alınarak Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. H.Ç. babası İsmail Ç.’ye teslim edilirken, çocuğun neden kaçtığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Baba İsmail Ç., mutluluğunu çocuğunu öperek gösterirken, oğlunun bulan jandarma ekiplerine de teşekkür etti.