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Kayıp çocuk denizde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın denizde cansız bedeni bulundu.

Kayıp çocuk denizde ölü bulundu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın denizde cansız bedeni bulundu.
Dün evinin önünde oynarken ortadan kaybolan ve gece boyunca aranan Fevzi Can Alpaslan'nın şort ve tişörtü bugün Belediye İskelesi’nde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün ‘drone’larla deniz yüzeyinde yaptığı aramalara Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları da su altında arama yaparak katıldı. Sahil Güvenlik dalgıçlarının su altında yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan Fevzi Can Alpaslan’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp çocuk denizde ölü bulunduKayıp çocuk denizde ölü bulunduKayıp çocuk denizde ölü bulundu

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