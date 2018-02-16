HABER

Kayıp Ecem Balcı'dan kahreden haber!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 10:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’ta ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem’in kaybolmasının ardından annesi Esra Ercömert (41) intihar etmişti.

Gölcük’te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert’in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem’i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara’nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara’nın Ecem’in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara’nın ifadesini aldı.

k1

Ecem’i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara’yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet’e getirdi.

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı’nın öldürüldükten sonra Gölcük’ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.

k2

Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı’nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı’nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.

DHA

Kayıp Ecem’in son mesajları şok etti! Define bulmuşKayıp Ecem’in son mesajları şok etti! Define bulmuş
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulunduİntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu
Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’daKayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ecem balcı Esra Ercömert Kocaeli Gölcük

En Çok Okunan Haberler

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Suriye'de 300 paralı Rus askeri öldü ya da yaralandı'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Emniyet müdürüne fuhuş gözaltısı! Masöz Çiğdem ele verdi: Haftada 7500 lira

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Tillerson'dan açıklamalar

Okuyucu Yorumları 27 yorum
işte böyle şerefsiz adamları yatırmayacaksın onlarıda alıp canlı canlı toprağa gömücenki bu tür olaylar bi daha cereyan etmesin
Bir insanın canına kıymak nasıl bu kadar kolay olabilir.Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah.Bütün kötü insanları da yeryüzünden silsin.
Demek ki bu işlerde allahında parmağı var.
yazıklar olsun bi can bu kadar mı degersiz
ülkeye bakkkkkk
%90 intiharda etmemiştir.Araştırılması gerekir.
%10 intihar etme ihtimali bıraktığına göre, intihar ettikten sonra kendisini nasıl gömdüğü ile ilgili illaki bir fikrin vardır.
@tyler09 İntihar eden öldürülen kızın annesi
@tyler09 ÖLDÜRÜLEN KIZIN ANNESİ İÇİN YORUMDA BULUNMUŞ
ibretlik tespit
@tyler09 mynet böyle işte okuyorsun kendini bağdatta buluyorsun :))
çok yazık gercekten
Bu kızı öldürenler, anasını da öldürüp, intahar süsü vermiştir. Kasten cinayet işleyenlerin cezaları çok ağırlaştırılmalı..
bu memleket serefsiz adi bide muslumanım diye geçinem binlerce insanla dolu her gun tecavuz insan öldurme hırsızlık arsızlıkla dolu gun olmuyo ne ararsan var hangi kitabta yazıyo bunlar adi şerefsizler sizi ramazan gelince göstermelik oruç tutup göstermelik camilere gidip binlerce insan var
ülkede ahlak namus vicdan kalmamış. idareciler sadece seçimleri düşüneceğini halkımızın sosyal sorunlarını çözmeye odaklansın.
Bu ülkede adı müslüman ağzından din -iman düşmeyen bazı VAHŞİLER ÇOK.Bunlar maalesef insan görünümlü ne müslüman ne de insan olamamış iblisin temsilcileridir. ALLAH İNSANIMIZI-VATANIMIZI VE DÜNYAMIZI insan görünümlü ŞEYTANIN TEMSİLCİLERİNDEN KORUSUN.
@ilhansafa MANKAFA, İSLAMA SALDIRDIĞIN KADAR BAHSETTİĞİN GERÇEK ŞEYTANLARA SALDIR,,, İSLAMİYETTE BAHSETTİĞİN ŞEYLER YOK OLSA İDİ MANKAFA, ANADOLUDA BİRTANE GAYRİMÜSLİM KALMAZDI HEY MANKAFA, GİT ŞEYTANLARA SALDIR, MÜSLÜMAN YADA İSLAMİYETİ OKU ANLA ÖYLE KONUŞ CAHİL İT.
Bencede anneside intahar etmedi anne kızın konuşmasını istemeyen biri veya birileri olabilir
ANNESİ DEİNTİHAR ETMEMİŞTİR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR BELKİ.
2 insanın hayatın sebep olan bu insan idam edilmeli yeter artık
anneyi de öldürmüşlerdir ...intihar değildir .
Allah belanızı versin desem mübarek Cuma günü tutar mı ?
ANNESİ HAZIRLADI BU SONU,TANIMADIĞIN BİR ADAMLA YAŞAMAYA BAŞLARSAN HELE BİR DE KIZ ÇOCUĞUN VARSA ,ADAM GENÇ KIZAMI GÖZ KOYDU BUNLARIN ARAŞTIRILMASI LAZIM ADAM DA HÜCREDE ÇÜRÜMELİ
Bu caniyi aynı şekilde diri diri toprağa gömeceksiniz ki birdaha olmasın .
İdam gelmedikçe bu işler devam edecek. Hatta artacak
Allah rahmet eylesin,çok para hırsı başka bişey değil yazık gencecik kız..bu olay daha çok su götüreceğe benziyor.
Önceden karakolda dayak vardı ne güzel.İnsan cezaevine değil önce karakola düşmekten korkuyordu.Şimdi ne!Adalet suçlunun yanında.Yol delil yetersizliği yok iyi hal indirimi yok isteğiyle oldu.Lanet olsun sisteminize.
Diğer Haberler
Beton mikserinin altında kalan sürücüsü öldü

Beton mikserinin altında kalan sürücüsü öldü

Hırsızlık şüphelisi, sahte polis kimliği ile yakalandı

Hırsızlık şüphelisi, sahte polis kimliği ile yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur toplantısı

İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur toplantısı

Kayıp genç bulundu

Kayıp genç bulundu

Genç kadının yanmış cesedi bulundu

Genç kadının yanmış cesedi bulundu

Mersin'de fuhuş operasyonu: 63 gözaltı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 63 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.