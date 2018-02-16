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Kayıp Ecem'in cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan Ecem Balcı'nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ergün AYAZ- Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan Ecem Balcı'nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) intihar etmişti. Gölcük'te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara'nın Ecem'in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara'nın ifadesini aldı. Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet'e getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı'nın öldürüldükten sonra Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi. Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı'nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.

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