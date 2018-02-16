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Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:58 | Son Güncelleme

ECEM'İN GÖMÜLDÜĞÜ YER Ecem Balcı'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda açılan bir çukura gömüldüğü tespit edildi.

Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)

ECEM'İN GÖMÜLDÜĞÜ YER
Ecem Balcı'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda açılan bir çukura gömüldüğü tespit edildi. Yoldan uzakta, orman içinde, bir insanın sığabileceğinden daha küçük ve yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazıldığı, üzerine toprak örtüldüğü belirlendi.

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Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)

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