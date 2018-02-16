Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)

ECEM'İN GÖMÜLDÜĞÜ YER

Ecem Balcı'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda açılan bir çukura gömüldüğü tespit edildi. Yoldan uzakta, orman içinde, bir insanın sığabileceğinden daha küçük ve yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazıldığı, üzerine toprak örtüldüğü belirlendi.