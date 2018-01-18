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Kayıp Ecem’in son mesajları şok etti! Define bulmuş

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 08:58 | Son Güncelleme 4 dakika sonra

Kocaeli’nde 13 gündür kayıp olan Ecem Balcı’nın son mesajları ortaya çıktı. Genç kız erkek arkadaşına “Süleyman amca beni aldı. Define bulmuş” mesajı attı. Ecem’in babası, eski eşinin intiharının şüpheli olduğunu anlattı.

Polis soruşturmayı genişletti. Baba Gökhan Balcı, kızının en son eski eşinin sevgilisi 'Defineci Süleyman' olarak bilinen Süleyman Kara ile buluştuğunu söyleyince, Kara tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı. Sabah, 5 Ocak'ta erkek arkadaşına annesinin sevgilisi Kara ile buluşacağını mesajla bildiren kayıp Ecem'in son mesajlarına ulaştı. 5 Ocak'ta en son 12.21'de erkek arkadaşıyla mesajlaşan Ecem'in son yazdıkları Kara'yı işaret ediyor. Ecem erkek arkadaşına Kara'nın define bulduğunu ve gelip kendisini aldığını anlattı.

Ecem'in son mesajının saati 13.11'di. Ecem'den bir daha yanıt alınamadı. Ecem'e ulaşamayan erkek arkadaşı "Nerdesin, onu söylemedin, ne yaptın, artık bak telefonuna, kaç saat oldu" diye yazdı. Genç kızdan ses çıkmayınca erkek arkadaşı Esra Ercömert'e mesaj attı. Kara'dan söz ederek, ona ulaşmasını istedi. Ancak anne, "Süleyman'a ulaşamıyorum. Çekmiyor telefonu" yanıtı verdi. Aralarında geçen bir dizi yazışmanın ardından da "Süleyman bana haber vermeden almaz Ecem'i, illa ki haber verir" diye yazdı. Polis, Kara'nın ailesini de sorgulayacak.

İNTİHAR DA ŞÜPHELİ

Baba Gökhan Balcı ise şunları söyledi: "Annesi 4 gün eve gelmeyen Ecem'in kayıp olduğunu polise bildirmedi. Kızımın kayıp olduğunu bana 4 gün sonra haber verdi. Polise ben gittim. Velayet annesinde olduğu için polis onu çağırdı, öyle kayıp başvurusu yapabildim. Eski eşimin intihar etmesine de bir anlam veremiyorum. Kızımız kayıp, o belediye otobüsüne Gölcük'ten binip, yaklaşık 3.5 saat Kandıra'ya yol gidiyor. Ve denize atlıyor. Gölcük'te de deniz var. Eski eşimin intiharı da şüpheli. Polisin en yakın zamanda bu olayı çözeceğine ve kızımı bulacağına inanıyorum."

'TACI BANA VERECEKMİŞ'

Ecem Balcı'nın erkek arkadaşına attığı mesajlar şöyle:

Ecem: Günaydın sevgilim. Süleyman amca geldi aldı beni. Define çıkmış.

Erkek arkadaşı: Günaydın.

Ecem: Zengin olduuuuuuuuuukkkk.

Erkek arkadaşı: Ne definesi.

Ecem: İşleri vardı ya, o iş olmuş işte.

Erkek arkadaşı: Olmuş mu, nereye gidiyorsunuz?

Ecem: Olmuş.

Erkek arkadaşı: Nereye gidiyorsunuz?

Ecem: Taç gösterecekmiş bana.

Erkek arkadaşı: Tamam kuzum yazarsın bana.

Ecem: Bana verecekmiş tacı.

Erkek arkadaşı: İyi güzel.

Ecem: Evden yazıcam.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nde kaybolan kızı bulunamayınca Kandıra'da denize atlayarak intihar eden anne Esra Ercömert (41) Gölcük'te dün ikindi vakti son yolculuğuna uğurlandı. Ercömert'in annesi Selma Ercömert ve kardeşi Özlem Yıldız tabut başında "Ecem gel anneni gör ne halde" diye ağladı. Şirinevler Camisi'ndeki törenin ardından Ercömert 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Sabah

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu
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Anahtar Kelimeler:
define Kocaeli ecem balcı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Defineci de uyuşturucu falan da varmış, anneyi değilde neden kızı çağırıyor bence bi hatlar karıştırdı sonra da öldürdü kızı, kadın da az çok tahmin edip intihar etti. Yakında konuştururlar psikopatı.
ALDINMI TACI ,TAKTINMI KAFANA ...YAZIK TEK SUÇLU KIZIN ANNESİ ,Bİ İLİŞKİ YAŞAYACAKSAN DOĞRU İNSANLARLA YAŞA ADAMDA UYUŞTURUCUDA VARMIŞ
Anne ayrılmak istemiştir belki de adam da kızı ile intikam almıştır. İnşallah kötü birşey gelmemiştir kızın başına...
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