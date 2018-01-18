Kayıp Ecem’in son mesajları şok etti! Define bulmuş

Polis soruşturmayı genişletti. Baba Gökhan Balcı, kızının en son eski eşinin sevgilisi 'Defineci Süleyman' olarak bilinen Süleyman Kara ile buluştuğunu söyleyince, Kara tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı. Sabah, 5 Ocak'ta erkek arkadaşına annesinin sevgilisi Kara ile buluşacağını mesajla bildiren kayıp Ecem'in son mesajlarına ulaştı. 5 Ocak'ta en son 12.21'de erkek arkadaşıyla mesajlaşan Ecem'in son yazdıkları Kara'yı işaret ediyor. Ecem erkek arkadaşına Kara'nın define bulduğunu ve gelip kendisini aldığını anlattı.

Ecem'in son mesajının saati 13.11'di. Ecem'den bir daha yanıt alınamadı. Ecem'e ulaşamayan erkek arkadaşı "Nerdesin, onu söylemedin, ne yaptın, artık bak telefonuna, kaç saat oldu" diye yazdı. Genç kızdan ses çıkmayınca erkek arkadaşı Esra Ercömert'e mesaj attı. Kara'dan söz ederek, ona ulaşmasını istedi. Ancak anne, "Süleyman'a ulaşamıyorum. Çekmiyor telefonu" yanıtı verdi. Aralarında geçen bir dizi yazışmanın ardından da "Süleyman bana haber vermeden almaz Ecem'i, illa ki haber verir" diye yazdı. Polis, Kara'nın ailesini de sorgulayacak.