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Kayıp Eda Nur, bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

ADANA'da 'Hakkınızı helal edin' diye not yazıp, evden ayrılan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk'ün babasından korktuğu için Sevgi Evleri'ne yerleştiği ortaya çıktı.

Kayıp Eda Nur, bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da 'Hakkınızı helal edin' diye not yazıp, evden ayrılan 15 yaşındaki Eda Nur Esentürk'ün babasından korktuğu için Sevgi Evleri'ne yerleştiği ortaya çıktı.
Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ne oturan Eda Nur Esentürk, 20 Temmuz'da 'Hakkınızı helal edin' notu yazarak evden ayrıldı. Bir restoranda çalışan anne Ayşe Esentürk eve geldiğinde masa üzerindeki notu gördü. Bunun üzerine aile polisi aradı. Genç kız polis ve yakınları tarafından aranırken, Aile ve Sosyal Polikitalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği ortaya çıktı. Genç kızın 1 hafta burada kaldıktan sonra pişman olup yetkililere eve dönmek isteğini söylediği ortaya çıktı. Aileye haber veren yetkililer ise 2 haftalık yasal sürenin sonunda Eda Nur'un ailesine teslim edileceğini açıkladı.

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