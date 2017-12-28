Kayıp emekli öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobili Keban Barajı yakınlarında bulunan ve akıbetinden haber alınamayan emekli öğretmen, 61 yaşındaki Sami Çetindağ'ın bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından su altı kurtarma timi görevlendirildi.

Elazığ'da emekli öğretmen Sami Çetindağ, 14 Aralık Perşembe günü 23 BR 381 plakalı otomobili ile evinden çıktıktan sonra akıbetinden bir daha haber alınamadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine Mobese kamarası görüntüleri incelendi ve Çetindağ'ın aracı ile en son Keban Baraj Gölü bölgesine gittiği tespit edildi. Ekipler bölgede yaptıkları aramalarda, Sami Çetindağ'ın aracını 16 Aralık Cumartesi günü Keban Barajı feribot iskelesinin yakınlarında buldu. Aracın bulunmasının ardından olay yerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilerek, Çetindağ'ın bulunması için barajda arama çalışması başlatıldı.

DENİZ KUVVETLERİ TİM GÖREVLENDİRDİ

Baraj gölündeki arama çalışmalarından sonuç alınmaması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sami Çetindağ için bölgeye ekip gönderdi. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvetleri'nden yapılan açıklamada, arama çalışmalarında su altı tespit cihazının kullanıldığı belirtilerek, şöyle denildi: