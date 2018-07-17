HABER

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:49 | Son Güncelleme

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden Uğur C., Emir K., Ali K.

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden Uğur C., Emir K., Ali K. ve Ayhan Y. tutuklandı. E.G, T.G, İ.A, S.B ve yüzde 55 düzeyinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Kütahya'da silahlı çatışma: 2 yaralı Kütahya'da silahlı çatışma: 2 yaralı 
Balık avlamak isterken, akıma kapılıp öldüBalık avlamak isterken, akıma kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.