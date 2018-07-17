Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede (2)

9 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 9 kişiden Uğur C., Emir K., Ali K. ve Ayhan Y. tutuklandı. E.G, T.G, İ.A, S.B ve yüzde 55 düzeyinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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