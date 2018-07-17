Kayıp engelli kıza tecavüz iddiasında 9 şüpheli adliyede

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde geçen 4 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli G.U. adlı kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde barakada tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Çanakkale Çan'daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir'de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.'ya teslim edildi. G.U.'nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl'de jandarmaya şikayette bulundu
Soruşturma başlatan jandarma, G.U.'yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen C.Y. ve 8 arkadaşını gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı.
İnegöl'de tutulduğu barakadan kaçtıktan sonra otostop çekerek Kütahya'ya, oradan da trenle Eskişehir'e giden ve polisler tarafından bulunan G.U. da savcılıkta uzman eşliğinde ifade verdi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum
İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum