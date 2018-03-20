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Kayıp esnaf, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'da dün sabah iş yerine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan esnaf Servet Genç (34), telefonunun en son sinyal verdiği ormanlık alanda aranıyor.

Kayıp esnaf, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da dün sabah iş yerine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan esnaf Servet Genç (34), telefonunun en son sinyal verdiği ormanlık alanda aranıyor. Aramalarda, iz takip köpeği ve drone da kullanıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde haşere ilaçlama dükkanı bulunan evli ve 2 çocuk babası Servet Genç, dün sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen ve cep telefonu kapalı olan Genç'in yakınları, Hamdibey Polis Merkezi ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından Servet Genç'in telefon sinyalinin alındığı Ula ilçesindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Aramalarda iz takip köpeği ve drone da kullanıldı.
Genç'in dün öğlen saatlerinde eşi Tuğba Genç ile konuştuğu ve çocuklarını sorduğu öğrenildi.
Servet Genç'in ortağı Osman Arslan, "Servet, Muğla'da sevilen bir esnaf. Kimseye zararı olmayan, eşini ve çocuklarını seven bir aile babası. Şu an emniyet ve jandarma ekipleri tüm imkanlarını seferber etti. En son telefon sinyalinin alındığı bölgede arama çalışmaları başladı. Aklımıza kötü bir şey getirmemeye çalışıyoruz" dedi.

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Kayıp esnaf, drone ve iz takip köpeği ile aranıyorKayıp esnaf, drone ve iz takip köpeği ile aranıyor

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