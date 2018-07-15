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Kayıp Evrim için ekinler biçiliyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 23:05 | Son Güncelleme

KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Tokat’ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan jandarma komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim’i arama çalışmaları yarın sabah erken saatlerde devam edecek.

Kayıp Evrim için ekinler biçiliyor (2)

KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Tokat’ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan jandarma komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim’i arama çalışmaları yarın sabah erken saatlerde devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Evrim için ekinler biçiliyor (2)Kayıp Evrim için ekinler biçiliyor (2)

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
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