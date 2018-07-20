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Kayıp Evrim, köy mezarlığında arandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

MEZARLIKTAKİ ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına gün boyu devam etti.

MEZARLIKTAKİ ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen küçük Evrim'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına gün boyu devam etti. Arama çalışmalarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'den de yararlanıldı. Küçük Evrim, 10 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Gece geç saatlere kadar arama çalışmaları devam etti. Öldürülüp mezarlığa gömülmüş olabileceği şüphesiyle ekipler bugün aramaları köy mezarlığında yoğunlaştırdı. Ancak yapılan aramalarda minik Evrim'in izine rastlanılamadı. EVRİM'İN DEDESİNİN MEZARI AÇILDI Jandarmaya yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Yenisu Köyü içerisinde köy mezarlığında bulanan, Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 21.00 sıralarında köy mezarlığına gitti. Jandarma ekipleri tarafından Sadık Atış'ın mezarı 1.5 saat süren çalışma sonrasında açıldı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı. Mezarın tekrar kapatılmasının ardından jandarma ekipleri Evrim'i arama çalışmalarına son verdi. Arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edileceği öğrenildi. Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)-

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