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Kayıp Evrim, köy mezarlığında arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor.

Kayıp Evrim, köy mezarlığında arandı

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor. JAK timleri, kadavra köpeği 'Mavi' ile birlikte, mezarlıkta arama yaptı.
Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, olay günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 10 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.
KÖY MEZARLIĞI KADAVRA KÖPEĞİ İLE ARANDI
Kayıp Evrim'i arama çalışmaları yayla çevresinde devam ederken, JAK timleri kadavra köpeği 'Mavi' ile Yenisu köyü mezarlığında arama başlattı. Evriml'in ölüdürülüp köy mezarlığına gömülme ihtimalini göz önünde bulundurarak mezarlık içerisinde kapsamlı bir arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı. Ayrıca JAK timleri köyden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden Yazıtepe Barajı inşaatı çevresinde de arama yaptı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Evrim, köy mezarlığında arandıKayıp Evrim, köy mezarlığında arandıKayıp Evrim, köy mezarlığında arandıKayıp Evrim, köy mezarlığında arandı

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