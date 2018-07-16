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Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 7'nci günde sürdürülüyor. Evrim'in ailesiyle yaşadığı Yenisu köyündeki evde, yaklaşık 1 saat arama yapılırken, küçük kıza ait ize rastlanmadı.  Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti.

Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 7'nci günde sürdürülüyor. Evrim'in ailesiyle yaşadığı Yenisu köyündeki evde, yaklaşık 1 saat arama yapılırken, küçük kıza ait ize rastlanmadı.
Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, ekipler tarafından 6 gündür aranmasına rağmen bulunamadı.
'PERİŞAN HALDEYİZ'
Askerlerle birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Evrim'in amcası Niyazi Atış, "Evrim'i biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Görenlerin, duyanların veya ufak bir şey bilenlerin bizlere özellikle bana ulaşmasını rica ediyorum. Kızımızı bize getirin veya bir netice öğrenirseniz bana bildirin. Biz çok kötü durumdayız. Annesi, babası, ben çok kötü durumdayız. Perişan haldeyiz" dedi.
'EVRİM'İ ÇOK ÖZLEDİM'
Köyde yaşayan Sinem Ölmez (13) ise Evrim ile yaz tatillerinde oyunlar oynadıklarını söyledi. Ölmez, "Annesi yemek yaparken, ben de Evrim'e bakıyordum. Çok tatlıydı, çok konuşkandı; ama konuştuklarını anlamıyordum, bebekti. Çok seviyordum. Kardeşimle beraber oynuyorduk. Evrim bulunursa yine oynarız. Çok özledim Evrim'i, inşallah bulunur" diye konuştu.
KÖYDEKİ EVDE ARAMA YAPILDI
Evrim'i arama çalışmalarının 7'nci gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kadavra köpeği 'Mavi' ile iz takip köpeği 'Durgun' da arama çalışmalarında kullanıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, Evrim'in ailesiyle yaşadığı Yenisu köyündeki evde, yaklaşık 1 saat arama yaparken, küçük kıza ait ize rastlanmadı. İz takip köpeği 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar koklatılarak, çevrede arama yapılmaya devam edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandıKayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandıKayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandıKayıp Evrim'in ailesiyle yaşadığı ev arandı

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