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Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

BABAANNE ATIŞ: HEM CİĞERİNDEN OL, HEM DE EVLATLARINDAN OL Tokat'ın Turhal ilçesinde, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta yaklaşık 7 saat süreyle ifade verdikten sonra serbest bırakılan babanne Satı Atış, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Evrim'e kavuşmak istediğini söyleyen babaanne Atış, "Ben Evrim'i istiyorum.

Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)

BABAANNE ATIŞ: HEM CİĞERİNDEN OL, HEM DE EVLATLARINDAN OL
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta yaklaşık 7 saat süreyle ifade verdikten sonra serbest bırakılan babanne Satı Atış, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Evrim'e kavuşmak istediğini söyleyen babaanne Atış, "Ben Evrim'i istiyorum. Evrim'e kavuşmak istiyorum. Neredeyse Evrim'i bize getirsin. Bizi çileden kurtarsın. Artık ben bu acıya dayanamıyorum. Ben ifademi verdim, beni bıraktılar. Ne olur şu sabiyi bize biran önce versinler. Bu kadar çektiğimiz işkence yeter. Yemek yiyemiyoruz artık. Hem ciğerinden ol hem de evlatlarından ol. Bu ne biçim iştir. Allah bize yardım etsin. Mümkünü varsa biran önce beni Evrim'e kavuşturun" dedi.
Evrim'in adliye dışında bekleyen ve dün serbest bırakılan amcası Niyazi Atış ise, "Biz kızımızı arıyoruz. Kızımızı bulan, gören bize ve askerimize bildirsin. Biz zor durumdayız. Durumumuz kötü. Artık ailemizle kötü durumdayız" diye konuştu.

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Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)

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