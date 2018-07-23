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Kayıp Evrim'in anne ve babası tekrar sorgulanacak (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

ANNE VE BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, BABAANNE YENİDEN GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında bulunan Evrim'in anne ve babası Dilek- Burhan Atış, jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi.

ANNE VE BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, BABAANNE YENİDEN GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında bulunan Evrim'in anne ve babası Dilek- Burhan Atış, jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca, daha önce sorgulanıp bırakılan Evrim'in babannesi Sati Atış da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere adliye binasına getirildi.
Evrim'in anne-baba ve babannesinin savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile bireylerinden baba Burhan Atış'ın sürekli çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

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