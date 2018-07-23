Kayıp Evrim'in anne ve babası tekrar sorgulanacak

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından, geride kalan 13 günde henüz sonuç alınamadı. Gözaltında tutulan Evrim'in anne ve babasının bugün bir kez daha sorgulanacağı öğrenildi. Anne ve babanın, akşam saatlerinde serbest bırakılacağı veya savcılığın talebi ile ek gözaltı süresi istenebileceği belirtildi. Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 14'üncü güne giren arama çalışmalarında küçük Evrim'e ait hiçbir ize rastlanamadı. DEDESİNİN MEZARI AÇILDI Küçük kızın öldürülüp, 1 yıl önce ölen dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü yönündeki iddia üzerine 3 gün önce Yenisu köyü içindeki mezarlık açıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde köy mezarlığında arama yaptı. Fakat bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca 2 gün önce, Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde, hayvan gübresinin döküldüğü arazide de kepçe ile arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. 70 BİN METREKARELİK ALAN 3 KEZ ARANDI Evrim için Tokat İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Evrim'e ulaşmak için 70 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 5 komando timi, 6 Jandarma Özel Harekât timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. Ayırca arama çalışmalarına, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de yer aldı. Arama çalışmalarında jandarma olay yeri inceleme ekipleri, köyde Evrim'in ailesinin ve amcası Niyazi Atış'ın yaylada bulunan çadırlarında tarama yaptı. Dalga boyutlu ışık kaynağı ile Evrim'e ait kan izi arandı ama sonuç çıkmadı. Ekipler bugün de Evrim'in kaybolduğu yayladan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yazıtepe Baraj Gölü'nde balık adamlarla arama yaptı. Şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Çalışmalardan günlerdir bir sonuç çıkmaması nedeni ile daha önce aramalara katılan yöre halkının da işlerine döndüğü görüldü. ANNE VE BABA SORGUDA Bölgede arama çalışmaları sürerken, Evrim'in annesi Dilek Atış, babası Burhan Atış, amcası Niyazi Atış, babaannesi Sati Atış ve köylülerden Ali Hin önceki gün gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve köylülerden Ali Hin, dün akşam saatlerinde de amca Niyazi Atış serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bugün bir kez daha ifadelerinin alınacağı öğrenildi. İfadeler doğrultusunda anne ve babanın akşam saatlerinde serbest bırakılacağı veya savcılığın talebi ile ek gözaltı süresi istenebileceği belirtildi.



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