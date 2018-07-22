Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasının sorgusu devam ediyor (2)

KAYIP EVRİM'İN AMCASI SERBEST BIRAKILDI
Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bizde arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik'.' dedi. Kayıp Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum