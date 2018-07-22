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Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasının sorgusu devam ediyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

KAYIP EVRİM'İN AMCASI SERBEST BIRAKILDI Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı.

Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasının sorgusu devam ediyor (2)

KAYIP EVRİM'İN AMCASI SERBEST BIRAKILDI
Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bizde arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik'.' dedi. Kayıp Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasının sorgusu devam ediyor (2)Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasının sorgusu devam ediyor (2)

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