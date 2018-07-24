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Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

EVRİM'İN 1,5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ SATİ'YE YENGESİ BAKIYOR Tokat'ta yayladaki çadırlarının önünde oyun oynarken kaybolduğu öne sürülen Evrim Atış'ın babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış'ın tutuklanmasnın ardından çiftin diğer çocukları 1,5 yaşındaki Sati Atış'a amcası Niyazi ile eşi Dilek Atış bakmaya başladı.

Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)

EVRİM'İN 1,5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ SATİ'YE YENGESİ BAKIYOR
Tokat'ta yayladaki çadırlarının önünde oyun oynarken kaybolduğu öne sürülen Evrim Atış'ın babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış'ın tutuklanmasnın ardından çiftin diğer çocukları 1,5 yaşındaki Sati Atış'a amcası Niyazi ile eşi Dilek Atış bakmaya başladı. Dilek Atış'ın her ihtiyacını giderdiği küçük Sati'nin sık sık ağladığı görüldü.
'SATİ, KARDEŞİ EVRİM'İ ÇOK ARIYOR'
Burhan ve Dilek Atış çiftinin gözaltına alınmasından sonra Sati'ye kendisinin batığını söyleyen Dilek Atış, "Satı'ya şu an ben bakıyorum. Bir hafta oldu ben bakıyorum. Geceleri çok ağlıyor. Yoldan geçenlere 'baba' diye bağırıyor. Çok özlüyor galiba. Annesi, babası çıkana kadar da biz bakacağız. Evrim'e de ben bakmıştım. Kızımdan ayrı etmedim, çocuklarımla beraber büyüdü. Sati kardeşi Evrim'i çok arıyor. Evrim geliyor deyince bırakıp gidiyor. Eğer konuşabilseydi, her şeyi söylemiş olurdu" diye konuştu.

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Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)Kayıp Evrim'in babası önce 'traktörden düştü', sonra 'bilmiyorum' demiş (2)

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