Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)

YAYLADA KEPÇE İLE ARAMA YAPILDI

Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkısında kepçe ile arama yapıldı. Jandarma ekipleri ise evin çevresinde küreklerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

ANNE, BABA, AMCA VE BABAANNENİN İFADELERİ ALINIYOR

Öte yandan anne Dilek Atış, baba Burhan Atış, babaanne Satı Atış, amca Niyazi Atış ve bazı akrabaların ifadeleri alınmak üzere Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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