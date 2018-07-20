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Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

YAYLADA KEPÇE İLE ARAMA YAPILDI Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkısında kepçe ile arama yapıldı.

Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)

YAYLADA KEPÇE İLE ARAMA YAPILDI
Evrim'in yaşadığı yayla çevresinde bulunan hayvanların dışkısında kepçe ile arama yapıldı. Jandarma ekipleri ise evin çevresinde küreklerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda Evrim'e ait hiçbir ize rastlanmadı.
ANNE, BABA, AMCA VE BABAANNENİN İFADELERİ ALINIYOR
Öte yandan anne Dilek Atış, baba Burhan Atış, babaanne Satı Atış, amca Niyazi Atış ve bazı akrabaların ifadeleri alınmak üzere Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin (2)

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