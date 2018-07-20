Kayıp Evrim'in köyünde aileler tedirgin

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 11'inci gününde de sürüyor. Dün jandarmaya gelen esrarengiz ihbar üzerine dedesinin mezarı açılan Evrim'i arama çalışmalarına Gümüşhane'de PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlara katılan 'Boralar' diye anılan komandolar da katıldı. Evrim Atış'ın köyü Yenisu'da yaşayanlar ise olay nedeniyle tedirgin olduklarını, çocuklarını gözlerinin önünden ayırmadıklarını, dışarı dahi çıkaramadıklarını söyledi. Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama köpeği 'Mavi'nin de kullanıldığı çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı. İHBAR GELDİ, DEDESİNİN MEZARI AÇILDI Dün akşam jandarmaya yapılan bir ihbar, çalışmaların seyrini değiştirdi. Evrim'in, öldürülüp 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 21.00 sıralarında Yenisu köyü içerisindeki köy mezarlığına gitti. Sadık Atış'ın mezarı açılarak arama yapıldı, ancak minik Evrim'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Mezarın tekrar kapatılmasının ardından ekipler çalışmalara ara verdi. KURTLAR'IN ARDINDAN, BORALAR DA EVRİMİ ARIYOR Arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara, 'Kurtlar' olarak bilinen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandoların ardından, Gümüşhane'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara katılan komandolar, 'Boralar' da katıldı. Dağ taş didik didik arayan AFAD ve komandolar, ağaç altları, kovuklar da dahil, bakmadık yer bırakmıyor. KÖYLÜLER TEDİRGİN Evrim Atış'ın kaybolmasının ardından Yenisu köyüne tedirginlik hakim oldu. Tüm aramalara karşın en küçük bir ize dahi rastlanmayan Evrim'in köyünde vatandaşlar, çocuklarını dışarı dahi çıkaramaz oldu. Köylülerden Cafer Ölmez, köyde şimdiye kadar herhangi bir kayıp vakasının yaşanmadığını belirterek, "Şimdi biz de korkuyoruz. Çocuğumuza sahip çıkıyoruz. Kapılara çıkaramıyoruz. tedbirli olmak lazım" şeklinde konuştu. İstanbul'dan Yenisu köyüne tatil için gelen Gülay Atıcı ise Evrim'in kaybolmasının köyde paniğe neden olduğunu ifade ederek, "Şu anda çocuğunu hiç kimse dışarı bırakmıyor. Böyle bir şey köyümüzde ilk defa başımıza geldi. İstanbul'da doğal bir şey, her cinsten insan olduğu için, ama burada olması imkansız bir şey. Burada herkes birbirinin akrabası, herkes birbirini tanıyor, en azından artık dağ damı mı, yolda mı kayboldu. Onu da Allah bilir" dedi. 'ÇOCUĞU DIŞARIYA BIRAKMAYA KORKUYORUM' Evrim'in kaybolmasının ardından çocuğunu dışarıya bırakamaya korktuğunu kaydeden Suzan Özeri ise "Önceden köyde hiçbir şey olmuyordu. Bu zamana kadar bir sorun olmadı. Ama şu andan sonra korkuyorum. Çocuğumu dedesinin yanına bıraktıktan sonra evde yemek yapıyorum. Gözümüzün önünden bir yere yollamıyoruz. Bakkala giderken bile elinden tutup gidiyorum. Bu olaydan sonra çok korktuk" diye konuştu.



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