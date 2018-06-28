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Kayıp Eylül'ün babası: Evladımın bana sağ salim teslim edilmesini umuyorum (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

VALİ AÇIKLAMA YAPTI Ankara Valisi Ercan Topaca, 6 gündür kayıp Eylül Yağlıkara’nın (8) arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valisi Ercan Topaca, 6 gündür kayıp Eylül Yağlıkara’nın (8) arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Topaca, şunları söyledi:
"Bu adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili çok fazla detay vermek şu aşamada doğru değil. Kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri eşleşti DNA testiyle. Şu an 1 kişi zaten tutuklandı. Çocuğumuz ile ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Net olarak olay aydınlatıldığı zaman veya bir itiraf olduğu zaman paylaşacağız."

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