Kayıp Furkan'ın annesi: Zanlı cezaevinden kaçmış, delilleri karartacaklar

Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde, Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Sezgin Gümüş (23) ile Ekrem Kaşıkçı (22), saat 03.00 sıralarında, Furkan Coşkun ve ailesinin yaşadığı Mızrak Sitesi'ne geldi. Burada Gümüş ve Kaşıkçı ikilisiyle Coşkun ailesi fertleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gümüş ile Kaşıkçı, Furkan'ı araca zorla bindirip, kaçırarak, iddiaya göre, 'eski çöplük' diye bilinen alana götürdü. Burada sopa ve yumruklarla dövülen Furkan'ın, ikiliden kurtulup, kaçtığı öne sürüldü. Olayın ardından polise başvuran Coşkun ailesi, Furkan'dan bir daha haber alamadı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 2016 yılında, 2 kişi tarafından araca zorla bindirilip, kaçırıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Furkan'ın (21) annesi Sinem Coşkun, oğlunun öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi. Coşkun, "Zanlılardan İsmail Binici, açık cezaevinden kaçmış. Delilleri karartacaklar, diye düşünüyorum" dedi.

Araştırma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Sezgin Gümüş ile Ekrem Kaşıkçı'yı gözaltına alırken, İsmail Binici ve 1 şüpheliyi daha bulmak için soruşturmayı genişletti. Sorgularında Furkan'ı darbettikleri, cep telefonu ile parasını aldıkları yönünde ifade veren Gümüş ve Kaşıkçı, adliyeye sevk edildi. Sezgin Gümüş ile Ekrem Kaşıkçı, 'darp' ve 'gasp' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayın ardından çöplükte arama yapan ekipler, Furkan'la ilgili ize rastlamazken, bir süre sonra İsmail Binici ile diğer şüpheli de yakalanarak, tutuklandı.

'OĞLUM YAŞASAYDI ARARDI'

Furkan'ın darbedildikten sonra öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü düşündüğünü dile getiren anne Sinem Coşkun, "9 Ekim 2016 yılında oğlum kaçırıldı. Kolluk görevlilerimiz, 4 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Yalnız içlerinden birisi şu an serbest durumda, cezaevinden kaçmış. Bunlar çocuğumu aldıklarını, Mersin'de bir çöplüğe götürdüklerini, orada dövdüklerini, parasını ve cep telefonunu elinden aldıklarını söylüyorlar. Dövdükten sonra oğlumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar. 2 yıldır oğlumdan haber alamamaktayız. Onlar öldürmediklerini, oğlumun ellerinden kaçtığını söyleseler de 2 yıl oğlum bana dönüş yapmadı. Hiçbir şekilde haber alamıyorum. Oğlum yaşasaydı bizi arardı. Korksa bile annesine sığınırdı" dedi.