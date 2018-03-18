Kayıp genç, çayda 6 gündür aranıyor

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, geçen hafta pazartesi günü kaybolan, kıyafetleri Tohma Çayı kıyısında bulunan Selimcan Kelleci'yi (21) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Hacılar Sıragöz Mahallesi'nde oturan Selimcan Kelleci, 12 Mart Pazartesi günü ayrıldığı evine dönmeyince yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye gelip, arama yapan jandarma ekipleri, Tohma Çayı kıyısında gencin kıyafetlerini buldu. Kelleci'nin çaya girmiş ya da düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çayda başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin de destek verdiği arama çalışmalarına devam ediliyor.

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