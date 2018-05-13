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Kayıp genç kız ile araçları çamura saplanan 2 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ve Başiskele ilçesinde, kayıp genç kız ile araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.

Kayıp genç kız ile araçları çamura saplanan 2 kişi kurtarıldı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ve Başiskele ilçesinde, kayıp genç kız ile araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu bulundu.
Dilovası'na bağlı Köseler Mahallesi'nde oturan H.E. (20) isimli genç kız, dün gece ortadan kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, ihbar üzerine arama çalışması başlattı. H.E., kısa süre sonra ormanlıktaki yangın yolunda bulunarak, ailesine teslim edildi.
Gece saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan diğer ihbarda ise Başiskele'ye bağlı Yuvacık Aytepe bölgesinde 2 kişinin araçlarıyla yolda kaldıkları ve nerede olduklarını bilmedikleri bilgisi alındı. AFAD ve jandarma ekipleri, düzenledikleri 3 saatlik arama çalışması sonucu Ertan G.'yi saat 08.15'te Diriliş kampı yakınlarında bitkin halde buldu. Ertan G. ile 1 kilometre uzaklıkta, çamura saplanan araçlarının yanında bulunan arkadaşı Serkan E., sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Ertan G. ve Serkan E., daha sonra jandarma karakoluna götürüldü.

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Kayıp genç kız ile araçları çamura saplanan 2 kişi kurtarıldıKayıp genç kız ile araçları çamura saplanan 2 kişi kurtarıldı

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