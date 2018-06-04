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Kayıp genç kızın cesedi, 20 km uzaklıktaki sulama kanalında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ailesinin 2 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı Meftune Oflaz'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta bir sulama kanalında bulundu.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ailesinin 2 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı Meftune Oflaz'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta bir sulama kanalında bulundu. Kadirli'ye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan Meftune Oflaz'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri, Mefkune Oflaz'ın son olarak köyün yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri, kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta, Kozan ilçesine bağlı Sıtır köyünde kanal içerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mefkune Oflaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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