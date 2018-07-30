Kayıp genç, ölü bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, cuma günü ortadan kaybolan Kıvanç Özcan'ın (25), boş arazide cesedi bulundu.
Yenigürle Mahallesi'nde oturan Kıvanç Özcan, cuma günü en son arkadaşlarıyla görüştükten sonra kayboldu. Dün öğle saatlerinde, kırsal Gürle Mahallesi Harmanlar mevkiinden geçenler, boş arazide erkek cesedi görerek jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede cesedin, kayıp olan Özcan'a ait olduğu belirlendi. Özcan’a ait 16 VV 314 plakalı otomobil de bölgeye yakın bir yerde park halinde bulundu. Ölüm haberini alarak gelen Özcan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.
Yapılan ilk incelemede Özcan'ın vücudunda yara, kesi izine rastlanmadı. Özcan'ın cesedi, olay yerinde incelemenin tamamlanması ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yakınında bulunan uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlara da el konuldu. Özcan'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.
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