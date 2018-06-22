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Kayıp genç, su kanalında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, dün gece kayıp ihbarında bulunulan Enes Gümrükçü'nün (24) su kanalında cesedi bulundu.

Kayıp genç, su kanalında ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, dün gece kayıp ihbarında bulunulan Enes Gümrükçü'nün (24) su kanalında cesedi bulundu.
Enes Gümrükçü için dün gece kayıp ihbarında bulunuldu. Gümrükçü'nün 55 NE 109 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde yolu üzerinde bulundu. Arama çalışmasını bu bölgede genişleten ekipler, gencin su kanalında cesedini buldu. Sudan çıkarılan ceset, savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Kayıp genç, su kanalında ölü bulundu

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