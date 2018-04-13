Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu. Merkez Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz bir erkek bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkardığı kişinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen A.B. olduğu saptandı. Başında yara izi bulunan A.B.'nin cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, meraklı vatandaşların polislerin olay yerinde yaptığı çalışmaları izleyip cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum