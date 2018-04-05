HABER

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde dün geceden buyana haber alınamayan gencin cansız bedenine barajda ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki İsmail Duran, dün akşam ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini isteyip yola çıktı.

Burdur’un Bucak ilçesinde dün geceden buyana haber alınamayan gencin cansız bedenine barajda ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki İsmail Duran, dün akşam ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini isteyip yola çıktı. Heybeli köyünde oturan ailesi ise bu sabah İsmail Duran’a ulaşamayınca, arkadaşını aradı. Arkadaşı da Duran’ın köye gelmek için yola çıktığını söyleyince, durumdan şüphelenen aile polis ve jandarmaya haber verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan görevliler, MOBESE kayıtlarından 07 DAN 94 plakalı otomobilden yola çıkarak, aracı Onaç Barajı kenarında park halinde buldu. Çalışmaları bu bölgeye kaydıran görevlilere AFAD ekipleri de destek verdi. Antalya’dan istenen dalgıç polisler de aramalara katıldı.
İsmail Duran’ın anne ve babasıyla ikizi de baraja gelerek çalışmaları takip etti. Dalgıç polisler kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran’ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan İsmail Duran’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldıGüçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.