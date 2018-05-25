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Kayıp gencin, tarlada intihar ettiği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 13:28 | Son Güncelleme

YALOVA’da, bir hafta önce, babasına ait ruhsatlı tabancayı alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Cem M. (27), tarlada ölü bulundu.

Kayıp gencin, tarlada intihar ettiği ortaya çıktı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, bir hafta önce, babasına ait ruhsatlı tabancayı alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Cem M. (27), tarlada ölü bulundu. Cem M.'nin intihar ettiği belirlendi.
Kent merkezinde ailesiyle birlikte oturan Cem M., bir hafta önce babasına ait ruhsatlı tabancayı alarak evden ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
Sugören Köyü Muhtarı Osman Karataş, bugün, köy yolunda 3-4 gündür park halinde bulunan aracın durumundan şüphelenip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, araca 30-40 metre mesafede ekin tarlasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, tabancayla vurulduğu belirlenen, çürümeye başlayan cesedin Cem M.'ye ait olduğu belirlendi. Cem M.'nin intihar ettiği saptandı.
Osman Karataş, "Köy yolunda bir araç gördük, İznik Gölü’ne bakan tarafta duruyordu. Göl manzarası izliyorlar diye düşündük. 3-4 gün sonra aynı aracı aynı yerde görünce merak edip gidip baktık, içinde kimse yoktu. Sonra Jandarmaya haber verdik" dedi.
​Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cem M.'nin cesedi, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

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