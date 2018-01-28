Kayıp ihbarı yapılan 6 genç, kamp yaparken bulundu

Mehmet IŞIK-KONYA, (DHA)- KONYA'da ailelerinin polise kayıp olarak bildirdiği 6 genç, kamp yaptıkları dağlık alanda çadırda uyurken bulundu.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 14- 17 yaş aralığındaki H.Y., E.Y, M.H.O., B.M. O., M.E. ve B.H., birlikte kamp yapmaya karar verdi. Ancak gençlerden bazıları ailelerine, arkadaşlarıyla birlikte camide kalacaklarını söyledi. Bir süre sonra çocuklarının camide olmadığını öğrenen aileler, cep telefonuyla da ulaşamayınca polise haber verdi.

Harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi, gençlerin merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'ndeki sosyal tesise doğru gittiklerini saptadı. Polis ve AFAD ekipleri, sosyal tesisin çevresinde ayak izlerini takip ederek gençlere ulaştı. Kamp yaptıkları bölgede çadırda uyuyan gençler, karşılarında ekipleri görünce şoke oldu.

Gençler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.